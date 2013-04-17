Создание финансовой полиции ухудшит инвестиционный климат в Украине - эксперт

12:06, 17 апреля 2013
Финансы
0

Создание новой силовой структуры - финансовой полиции - ухудшит инвестиционный климат в Украине, что в свою очередь приведет к значительному сокращению притока иностранных инвестиций и даже их оттоку из отечественной экономики.

Об этом сказано в присланном УНИАН комментарии адвоката, партнера юридической фирмы «КПД Консалтинг» Кирилла Казака.

«Начальным этапом оптимизации (совершенствование) системы борьбы с экономической преступностью должно быть преодоление коррупции в правоохранительных органах», - отметил юрист.

Одновременно К.Казак привел пример с созданием в Казахстане финансовой полиции, которая дублировала функции других правоохранительных органов, что в конечном итоге приводило к столкновениям между ними.

«Здесь проявилась специфика государственного режима, которая повлияла и на основные цели, которые преследует финансовая полиция», - отметил представитель «КПД Консалтинг».

Примерами удачного реформирования системы борьбы с экономическими преступлениями путем создания единого органа юрист назвал страны Западной Европы, США. Вместе с тем он подчеркнул, что там соответствующие службы работают на защиту государства, а не отдельных бизнес-групп.

«В этих странах государственная власть незаполитизированная до такого уровня, как в Украине», - резюмировал К.Казак.

Как сообщал УНИАН, в начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований, и подчиняться непосредственно Президенту Украины.

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Ранее в комментарии УНИАН партнер юридической фирмы «Лексфор» Юрий Семенюк сказал, что, в случае создания, финансовая полиция может стать мировым рекордсменом по масштабу полномочий.

Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер добавил, что создание финансовой полиции укрепит авторитаризм власти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter