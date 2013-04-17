Создание финансовой полиции ухудшит инвестиционный климат в Украине - эксперт

Создание новой силовой структуры - финансовой полиции - ухудшит инвестиционный климат в Украине, что в свою очередь приведет к значительному сокращению притока иностранных инвестиций и даже их оттоку из отечественной экономики.

Об этом сказано в присланном УНИАН комментарии адвоката, партнера юридической фирмы «КПД Консалтинг» Кирилла Казака.

«Начальным этапом оптимизации (совершенствование) системы борьбы с экономической преступностью должно быть преодоление коррупции в правоохранительных органах», - отметил юрист.

Одновременно К.Казак привел пример с созданием в Казахстане финансовой полиции, которая дублировала функции других правоохранительных органов, что в конечном итоге приводило к столкновениям между ними.

«Здесь проявилась специфика государственного режима, которая повлияла и на основные цели, которые преследует финансовая полиция», - отметил представитель «КПД Консалтинг».

Примерами удачного реформирования системы борьбы с экономическими преступлениями путем создания единого органа юрист назвал страны Западной Европы, США. Вместе с тем он подчеркнул, что там соответствующие службы работают на защиту государства, а не отдельных бизнес-групп.

«В этих странах государственная власть незаполитизированная до такого уровня, как в Украине», - резюмировал К.Казак.

Как сообщал УНИАН, в начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований, и подчиняться непосредственно Президенту Украины.

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Ранее в комментарии УНИАН партнер юридической фирмы «Лексфор» Юрий Семенюк сказал, что, в случае создания, финансовая полиция может стать мировым рекордсменом по масштабу полномочий.

Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер добавил, что создание финансовой полиции укрепит авторитаризм власти.