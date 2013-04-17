Розничный товарооборот в Украине вырос на 13,4%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,4% и составил 184,91 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Винницкой области – на 16,5%, до 5,3 млрд грн, в г. Севастополь – на 16,4%, до 2,12 млрд грн, в Запорожской области – на 16,3%, до 8,66 млрд грн, в Одесской области – на 16,3%, до 11,58 млрд грн, в Луганской области – на 15,8%, до 7,62 млрд грн.

Справка УНИАН. Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2013 года против аналогичного периода прошлого года вырос на 14,8% и составил 117,47 млрд грн.