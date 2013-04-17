Прибыль банков Украины выросла в 1,8 раза - до 3 млрд грн

Прибыль банков Украины в январе-марте 2013 года составила 3,1 млн грн, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,7 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Преодолев последствия негативного влияния мирового финансового кризиса, банковская система Украины второй год подряд демонстрирует прибыльную деятельность. Прибыль банковской системы за первый квартал 2013 року превысила 3 млрд грн», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 7,8% - до 38 млрд грн, расходы - на 4%, до 34,9 млрд грн.

Также сообщается, что объем общих активов банков с начала текущего года вырос на 16 млрд грн, преимущественно за счет кредитования экономики, объем которого за указанный период увеличился на 10 млрд грн. Обязательства банков выросли на 13 млрд грн, в том числе объем вкладов физических лиц - более чем на 20 млрд грн, преимущественно за счет вкладов в национальной валюте. Срочные вклады населения выросли на 16 млрд грн, вклады до востребования – на 4 млрд грн. Объем средств субъектов хозяйствования вырос на 4 млрд грн. Капитал банков с начала года увеличился почти на 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-феврале 2013 года составила 788 млн грн, что на 34% меньше показателя января-февраля 2012 года (1,2 млрд грн).

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 марта 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков, один из которых имел лицензию санационного банка.