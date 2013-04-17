Министр экономики Прасолов отчитался о своих доходах

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов задекларировал в общей сложности 207,7 тыс. грн доходов, полученных в 2012 году, говорится в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовий кур’єр» от 17 апреля 2013 года.

Согласно декларации, совокупный доход семьи министра составил 729,6 тыс. грн, в том числе заработная плата, другие выплаты и вознаграждения в соответствии с условиями трудового договора составили 38,5 тыс. грн, поступления от дивидендов – 12,4 тыс. грн, материальная помощь – 23 грн, другие виды доходов – 678,6 тыс.

Согласно декларации, в собственности или в аренде И.Прасолова находятся земельные участки общей площадью 9,7 тыс. кв. м, 4,5 тыс. кв. м, 12 тыс. кв. м, 11,7 тыс. кв. м и 8 тыс. кв. м, квартиры площадью 130,7 кв. м и 80,7 кв. м. В собственности или аренде членов семьи министра находятся земельные участки площадью 13,2 тыс. кв. м и 3 тыс. кв. м.

Сумма средств на банковских счетах и в других финансовых учреждениях И.Прасолова составила 5,8 тыс. грн, сумма средств на банковских счетах и в других финансовых учреждениях членов семьи министра составила 150,7 тыс. грн, номинальная стоимость ценных бумаг – 428 тыс. грн, размер взноса в уставные капиталы обществ – 7,7 млн грн.

В собственности министра также находится автомобиль Ford Mondeo 2.0, приобретенный за 255 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.