Глава Фонда госимущества задекларировал 4,4 млн грн доходов

Председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко задекларировал в общей сложности 4 млн 486 тыс. грн доходов, полученных в 2012 году, говорится в его декларации, опубликованной в газете «Урядовий кур’єр» от 17 апреля 2013 года.

Согласно декларации, заработная плата, другие выплаты и вознаграждения в соответствии с условиями трудового договора А.Рябченко составили 168,6 тыс. грн, поступления от дивидендов – 4 млн 43 тыс. грн, доходы от отчуждения имущества – 273,7 тыс. грн. Сумма средств на банковском счете составила 347 тыс. грн.

Совокупный доход семьи министра составил 1 млн 723 тыс. грн, из них поступления от дивидендов – 138,5 тыс. грн, от отчуждения имущества – 1 млн 95 тыс. грн, от осуществления предпринимательской деятельности – 478,6 тыс. грн. Сумма средств на банковском счете составила 1 млн 176 тыс. грн.

В собственности или в аренде А.Рябченко также находятся квартиры площадью 141 кв. м, 101,5 кв. м и 74 кв. м.

В собственности или аренде членов семьи также находится автомобиль Mitsubishi Outlander.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.