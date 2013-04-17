«ПриватБанк» интегрировал свои приложения под Google Glass

«ПриватБанк» завершил работы по подключению своих приложений к работе с интерфейсом Google Glass, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, при помощи Google Glass и приложений банка можно управлять своими финансами и взаимодействовать с банком посредством взгляда, жестами и голосом.

Система позволяет посмотреть на карту, увидеть баланс, списать средства, получить информацию о зачислении денег, войти в «Приват24», снять наличные в банкомате, заправиться бензином на АЗС, связаться по видео с персональным банкиром, заказать и оплатить еду в ресторане и открыть дверь в банк.

«Последние 2 года мы активно готовили сервисы и инфраструктуру банка к простым и доступным бесконтактным интерфейсам. Сейчас получить доступ к услугам и сервисам банка можно через QR-код, GPS, управление голосом, взаимодействие приложение-приложение и дополненную реальность», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления банка Александра Витязя. По его словам, инфраструктура банка в России, Украине, Грузии и Латвии находится в 100% готовности к появлению первых клиентов «в очках».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.

Google Glass - очки, позволяющие пользователю получать на специальный дисплей информацию об объектах, с которыми он визуально контактирует. Гарнитура Google Glass, представляющая собой очки с дисплеем и камерой, оснащена экраном, камерой и системой распознавания голоса.