Госфининспекция в январе-марте возместила государству финансовые потери на 357 млн грн

Объем возмещенных убытков, причиненных государству и выявленных органами Государственной финансовой инспекции в первом квартале 2013 года, составил 356,7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Госфининспекции.

«Всего в 1-м квартале проверили 1,7 тыс. предприятий, учреждений и организаций», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году органы Госфининспекции обеспечили возмещение потерь на общую суму 1,9 млрд грн, при этом проверки были проведены на 8,9 тыс. предприятий.