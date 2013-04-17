Межбанк в среду закрылся котировками 8,1395/8,1410 грн/долл.

В среду, 17 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня незначительно подешевела по отношению к доллару США – до 8,1390/8,1440 грн/долл., к 12:00 — также незначительно (сузился спрэд до 8,1395/8,1420 грн/долл.), к закрытию торгов курс практически не изменился - 8,1395/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов гривня подешевела по отношению к евро – до 10,7285/10,7370 грн/евро, к 12:00 стоимость гривни снова снизилась — до 10,7355/10,7445 грн/евро, к закрытию торгов гривня укрепилась по отношению к евро - до 10,6825/10,6905 грн/евро.

На открытии торгов стоимость гривни по отношению к российской валюте снизилась до 0,2608/12 грн/рубль, к 12:00 стоимость гривни по отношению к рублю укрепилась до 0,2600/04 грн/рубль, к закрытию - до 0,2596/0,2600 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3184/86, а к 15:00 понизились до 1,3127/29.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1370/8,1430, к 12:00 гривня подешевела по отношению к доллару до 8,1410/8,1445, к закрытию торгов – укрепилась до 8,1395/8,1420.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2587/91, к 12:00 гривня подешевела по отношению к российскому рублю до 0,2588/92, к закрытию торгов цены не изменились.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6350/10,6445, к 12:00 гривня укрепилась до 10,6220/10,6325, к закрытию торгов – подешевела до 10,6695/10,6790.