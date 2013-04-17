Золотовалютные резервы НБУ по итогам года могут вырасти до 26 млрд долл. - эксперт

Золотовалютные резервы Национального банка Украины по итогам 2013 года могут вырасти на 1,1-5,1% по сравнению с показателем на 1 апреля - до 25-26 млрд долл., полагает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба FOREX CLUB в Украине.

По оценкам эксперта, в марте Нацбанку удалось нарастить резервы на 16,9 млн долл. благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом в апреле резервы могут сократиться в связи с необходимостью погашения внешних долгов на 440 млн долл. и отсутствием активности по размещению валютных ОВГЗ.

«Давление на золотовалютные резервы будет оказывать отток валюты по текущему счету платежного баланса, обусловленный кризисом в Европе и медленными темпами роста в мировой экономике», - говорит Н.Ивченко.

По его прогнозам, Минфину в текущем году удастся привлечь около 4-5 млрд долл. от размещения украинских еврооблигаций и около 6 млрд долл. – от продажи валютных ОВГЗ, что позволит компенсировать отток валюты для погашения внешних долгов в 9 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в марте 2013 года увеличились на 0,1% и на 31 марта составили 24,727 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в 2012 году сократились на 22,8%, или на 7,248 млрд долл., до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).