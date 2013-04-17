Госценинспекция будет осуществлять контроль за регулированием цен - указ

Президент Украины Виктор Янукович отнес к основным задачам Государственной инспекции по контролю за ценами осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на сайте Президента.

Кроме того, Президент поручил Госценинспекции предотвращать нарушения в сфере ценообразования и устранять их.

Госценинспекция будет осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, субъектами хозяйствования требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен; будет предоставлять органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, субъектам хозяйствования обязательные к выполнению предписания об устранении нарушений требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен; будет принимать решения о применении административно-хозяйственных санкций за нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Госценинспекция будет иметь право получать безвозмездно от субъектов хозяйствования, которые проверяются, копии документов и другие сведения, необходимые для осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен, документов, которые могут подтверждать их нарушения, платежных поручений, квитанций, которые подтверждают факт перечисления в бюджет средств в случае применения административно-хозяйственных санкций, а также справки, подготовленные субъектами хозяйствования по ее требованию; делать запросы и получать от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в полном объеме информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на нее функций; проводить у субъектов хозяйствования в установленном порядке плановые и внеплановые проверки; требовать от субъектов хозяйствования, которые проверяются, устранения выявленных нарушений требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Также Госценинспекция может рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также невыполнением законных требований должностных лиц Госценинспекции Украины; обращаться в суд с исками о взыскании в бюджет средств в случае принятия решения о нарушении требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен и т.п.