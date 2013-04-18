Золото подешевело на росте курса американской валюты

Стоимость золота уменьшилась в среду после того, как порадовавшие инвесторов данные о состоянии экономики США привели к росту курса доллара, свидетельствуют данные бирж, сообщает Прайм.

К закрытию торговой сессии июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 4,7 доллара, или на 0,3%, составив 1382,70 доллара за тройскую унцию.

По данным так называемой "Бежевой книги" - сводки комментариев ФРС об экономическом положении в округах США, в период с конца февраля по начало апреля экономический рост был зафиксирован во всех 12 округах, на которые регулятор делит территорию страны. Большинство округов сообщило об увеличении активности в производственном секторе, особенно в строительстве и автомобильной индустрии. При этом прогнозы респондентов относительно перспектив экономики страны остаются оптимистичными.

Опубликованные данные привели к росту курса доллара, что сделало золото более дорогим и менее привлекательным активом для держателей других валют. К концу торговой сессии курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился до 82,64 пункта с 81,78 пункта во вторник.

В то же время исполнительный вице-президент Blanchard & Co. Дэвид Бим (David Beahm) отмечает довольно сильный физический спрос на золото. "Инвесторы восприняли недавнее удешевление как возможность выйти на рынок золота и купить драгметалл по сниженной цене", - приводит агентство MarketWatch слова Бима.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За март текущего года стоимость золота выросла на 1,1%, однако за весь первый квартал драгметалл подешевел на 4,8%.

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