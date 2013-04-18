Старший сын Януковича задекларировал 579 млн грн дохода за прошлый год

Владелец донецкой группы компаний «МАКО» Александр Янукович (на фото - справа) в 2012 году задекларировал 579 млн 232,2 тыс. грн дохода, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «МАКО Холдинг».

Согласно сообщению, он уплатил в государственный бюджет 29 млн 971,3 тыс. грн в качестве налога с доходов физических лиц (в 2010-2011 гг. А.Янукович уплатил в государственный бюджет 17 млн грн налога с доходов физических лиц. - ред.).

В пресс-службе уточнили, что данные суммы были уплачены А. Януковичем как физлицом и речь не идет о налогах, которые дополнительно были уплачены предприятиями группы «МАКО» за аналогичный период.

«Мы продолжаем движение к европейским стандартам открытости и полной прозрачности. Осознавая тот факт, что деятельность предприятий группы часто оценивается с поправкой на мою фамилию, считаю правильным публично отчитываться о своих доходах», - приводит пресс-служба слова А.Януковича.

Услуги по подготовке годовой декларации об имущественном состоянии и доходах А.Януковича за 2012 год оказала компания ООО «ПрайсуотерхаусКуперс».

В пресс-службе добавили, что финансовые результаты работы предприятий группы «МАКО» за 2012 год будут опубликованы после окончания аудита финансовой отчетности.

Справка УНИАН. Предприятия группы «МАКО» работают на рынке Украины с 2009 года. На 1 января 2012 года в состав холдинга входило 16 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «ВБР». Собственником группы «МАКО» является старший сын Президента Украины Александр Янукович.

Суммарные активы группы «МАКО» по итогам 2011 года составили 1,71 млрд грн. По данным отчетности за 2011 год, чистые активы холдинга составили 505,5 млн грн, валовая прибыль от реализации — 5,3 млн грн, чистый процентный доход от банковской деятельности — 78,5 млн грн, результат от операций до налогообложения — 21,74 млн грн, суммарные расходы по налогу на прибыль — 5,13 млн грн.