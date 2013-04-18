В Миндоходов рассказали, сколько налогоплательщиков получили ключи цифровой подписи

Аккредитованный Центр сертификации ключей Министерства доходов и сборов Украины в январе-марте выдал в общей сложности 217 бесплатных электронных ключей цифровой подписи 147,2 тыс. налогоплательщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, количество физических лиц, получивших ключи, составило 113,1 тыс., юридических лиц – 34 тыс.

По данным Миндоходов, центр выдает в среднем 70 тыс. ключей цифровой подписи в месяц, что вдвое больше показателя 2012 года. В министерстве такой рост связывают с развитием электронных сервисов и возможностью электронной отчетности.

Как сообщал УНИАН, количество налогоплательщиков, воспользовавшихся услугами аккредитованного Центра сертификации электронных ключей в 2012 году, составило 148 тыс. абонентов.

Центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. На тот момент глава Госналогслужбы, а ныне министр доходов и сборов Украины Александр Клименко по этому поводу отмечал, что выдача и генерация ключей будет бесплатной, а центр сможет предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.