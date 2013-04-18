На открытии межбанка гривня подешевела к доллару

В четверг, 18 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня незначительно подешевела по отношению к доллару США – до 8,1390/8,1430 с 8,1395/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», гривня также подешевела по отношению к евро – до 10,6195/10,6265 с 10,6825/10,6905 грн/евро, и по отношению к российской валюте – до 0,2568/72 с 0,2596/0,2600 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3048/50 (среда - 1,3184/86).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня незначительно подешевела по отношению к доллару США – до 8,1390/8,1440 грн/долл., к 12:00 - также незначительно (сузился спрэд до 8,1395/8,1420 грн/долл.), к закрытию торгов курс практически не изменился - 8,1395/8,1410 грн/долл.

На открытии торгов гривня подешевела по отношению к евро – до 10,7285/10,7370 грн/евро, к 12:00 стоимость гривни снова снизилась — до 10,7355/10,7445 грн/евро, к закрытию торгов гривня укрепилась по отношению к евро - до 10,6825/10,6905 грн/евро.

На открытии торгов стоимость гривни по отношению к российской валюте снизилась до 0,2608/12 грн/рубль, к 12:00 стоимость гривни по отношению к рублю укрепилась до 0,2600/04 грн/рубль, к закрытию - до 0,2596/0,2600 грн/рубль.