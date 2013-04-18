S&P присвоило суверенным еврооблигациям Украины рейтинг "В"

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В» с негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте S&P.

Агентство также понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до «uaA-» с «uaA+». Ожидаемый уровень возмещения необеспеченного долга в иностранной валюте подтвержден на уровне «4».