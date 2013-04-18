Минфин в августе-сентябре начнет размещение казначейских обязательств для физлиц

Министерство финансов Украины планирует в августе-сентябре текущего года выйти с предложением гривневых казначейских обязательств для физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в ходе IX Украинского облигационного конгресса директор департамента долговой и международной политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

По ее словам, размещение казначейских обязательств будет проводиться через уполномоченных лиц. На данное время министерство планирует изучить вопрос стоимости данного инструмента, его привлекательности для покупателей.

Напомним, Министерство финансов Украины планирует выпуск гривневых казначейских обязательств для населения прогнозным объемом 2-3 млрд грн со сроками обращения два и три года.

Также Минфин намерен расширить перечень банков-агентов по продаже казначейских обязательств за счет двух-трех банков, чтобы агентом выступал не только «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, государственный “Ощадбанк” продолжает размещение двухлетних казначейских обязательств на предъявителя серии «Б» объемом 100 млн долл. Размер дохода по каждому купону серии «Б» является фиксированным и составляет 20 долл. Продажа физическим лицам осуществляется учреждениями банка по стоимости, установленной Министерством финансов Украины. Также с 11 апреля в банке начинается выплата дохода по первому купону казначейских обязательств серии «А», размер которого по каждому купону является фиксированным и составляет 23 долл.