Эксперт: создание единого органа по борьбе с экономическй преступностью упростит жизнь преступникам

Создание единого органа по борьбе с экономическй преступностью - Службы финансовых расследований или финансовой полиции - упростит жизнь преступникам, поскольку всегда значительно легче иметь дело с одним ведомством, чем с существующими сейчас несколькими правоохранительными структурами.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимира Щелкунова.

«На первый взгляд, дублирование функций различных правоохранительных органов требует централизации. Однако это дублирование может приносить государству и обществу определенную пользу, потому коррумпировать одновременно абсолютно все ведомства преступникам проблематично », - отметил В. Щелкунов.

По словам президента ICC Ukraine, в процессе реформирования системы борьбы с экономическими преступлениями власть не должна сочетать в одном ведомстве силовые и гражданские функции.

«Централизация способствовать распространению бюрократии и коррупции с ее негативным, непродуктивным вмешательством в сферу бизнеса», - отметил эксперт.

В. Щелкунов считает, что нужно провести аудит полномочий силовых структур и контрольно-ревизионных органов в экономической сфере.

Как сообщал УНИАН, в начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований, и подчиняться непосредственно Президенту Украины.

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Ранее в комментарии УНИАН партнер юридической фирмы «Лексфор» Юрий Семенюк сказал, что, в случае создания, финансовая полиция может стать мировым рекордсменом по масштабу полномочий.

Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер добавил, что создание финансовой полиции укрепит авторитаризм власти.

В свою очередь адвокат, партнер юридической фирмы «КПД Консалтинг» Кирилл Казаков считает, что создание новой силовой структуры - финансовой полиции — только ухудшит инвестиционный климат в Украине, что в свою очередь приведет к значительному сокращению притока иностранных инвестиций и даже их оттоку из отечественной экономики.