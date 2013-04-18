НБУ одобрил правила выпуска электронных денег для «Альфа-Банка» и «Фидобанка»

Национальный банк Украины одобрил правила выпуска электронных денег для «Альфа-Банка» и «Фидобанка», сообщил регулятор на официальном сайте.

Согласно сообщению, на основании положения НБУ об электронных деньгах в Украине правила систем электронных денег должны согласовываться с Нацбанком до начала выпуска таких денег, при этом регулятор согласовал правила систем электронных денег «Макси» (эмитент - «Альфа-Банк») и «MoneXy» (эмитент - «Фидобанк»).

Также Национальный банк обнародовал перечень банков, которые в соответствии с законодательством имеют право на выпуск электронных денег. В этот перечень в качестве эмитентов в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП) вошли банки «Имэксбанк», «Окси Банк», «Львов», «Фолькс-Банк», «ЧБРР», «Поликомбанк», «Меркурий», «Демарк», «Хрещатик», «Экспресс-Банк», «Кредит Вест Банк», «КИБ», «МИБ». Также в перечень по системе Visa International вошли банки «Пивденный», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», по системе «ГлобалМани» - «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, в перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

Также Национальный банк выдал платежной системе «ГлобалМани» лицензию №1 на денежные переводы без открытия счетов в соответствии с новым порядком выдачи таких лицензий небанковским финучреждениям.