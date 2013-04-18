Активы украинских банков в марте выросли до 1,147 трлн грн

Активы банков Украины в марте 2013 года выросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,6% и на 1 апреля составили 1,284 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%, вложения в ценные бумаги — 9,6%, корреспондентские счета в других банках — 7%, дебиторская задолженность — 5%, наличные средства и средства в Нацбанке — 4,7%, начисленные доходы к получению - 4,3%, основные средства и нематериальные активы - 4,2%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,8% - до 970,7 млрд грн, в том числе средства физлиц составили 384,5 млрд грн, или 39,6%, средства субъектов хозяйствования — 206,5 млрд грн, или 21,3%, межбанковские кредиты и депозиты — 108,2 млрд грн, или 11,1%.

Капитал банков в марте вырос на 1,7% - до 176,7 млрд грн и составил 15,4% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков снизился на 0,2% и на 1 апреля составил 175,1 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в 2012 году выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.