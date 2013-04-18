Межбанк в четверг закрылся котировками 8,1430/8,1450 грн/долл.

В четверг, 18 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1430 грн/долл., к 12:00 котировки гривни по отношению к доллару снизились до 8,1415/8,1450 грн/долл, к закрытию торгов котировки изменились незначительно — до 8,1430/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6195/10,6265 грн/евро, к 12:00 гривня по отношению к евро снизилась до 10,6270/10,6380 грн/евро, к закрытию торгов — укрепилась до 10,6170/10,6255 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2568/0,2572 грн/рубль, к 12:00 котировки гривни по отношению к рублю снизились до 0,2573/0,2577 грн/рубль, к закрытию — до 0,2580/2584 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5690 (+0,1290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3020/70.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1440 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 8,1395/8,1420 грн/долл., к закрытию торгов курс практически не изменился - 8,1395/8,1410 грн/долл.

Торги по евро-гривня открылись котировками 10,7285/10,7370 грн/евро, к 12:00 котировки гривни снизились до 10,7355/10,7445 грн/евро, к закрытию торгов гривня укрепилась до 10,6825/10,6905 грн/евро.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,2608/0,2612 грн/рубль, к 12:00 гривня по отношению к рублю укрепилась до 0,2600/0,2604 грн/рубль, к закрытию - до 0,2596/0,2600 грн/рубль.