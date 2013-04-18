ВР внесет изменения в Налоговый кодекс в связи с созданием Миндоходов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины о функционировании в общей системе налогового администрирования органов доходов и сборов - центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализует государственную налоговую, государственную таможенную политику, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики по администрированию единого взноса, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями с применением налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса (по тексту Кодекса - центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику), его территориальные органы.

Эта система органов согласно с положениями законопроекта является контролирующими органами, что полностью отвечает практике нормирования этого вопроса в действующей редакции Кодекса.

Предложенные законопроектом новые редакции норм о функциях и полномочиях контролирующих органов (статьи 191 и 20 ПКУ) сформированы исходя из действующей редакции этих норм с учетом предоставленных Министерству доходов и сборов полномочий, а также сгруппированы, исходя из функциональной нагрузки. При этом законопроектом не предусматривается увеличение фискальной нагрузки на налогоплательщиков или изменения к действующим на сегодняшний день институтам налогового администрирования. Соответствующие изменения к Таможенному кодексу Украины, законодательству о едином социальном взносе, а также другим законодательным актам Украины по этим вопросам с целью координации правовых норм и унификации законодательства предложены для принятия отдельными связанными законопроектами.

Изменениями к соответствующим нормам Налогового кодекса Украины предлагается имплементация в действующую систему налогового администрирования органов доходов и сборов вместо налоговых органов (органов государственной налоговой службы). При этом изменения к существующему инструментарию налогового администрирования законопроектом не предлагаются.

Изменения к нормам о должностных лицах и службах в контролирующих органах, их социальном и правовом статусе предусматривают в общих чертах правовое нормирование этих направлений для должностных лиц созданного Министерства доходов и сборов в пределах существующих на сегодняшний день норм о должностных лицах Государственной налоговой службы Украины и Государственной Таможенной службы Украины. Соответствующие изменения к Таможенному кодекс уУкраины по указанным вопросам предлагаются другим законопроектом.

По законопроекту предусмотрено, что нормы Налогового кодекса Украины в части образования и деятельности подразделений налоговой милиции в составе центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику и его территориальных органов действуют до принятия законодательного акта о налоговой милиции, что полностью согласуется с положениями Указа Президента Украины от 18 марта 2013 года №141/2013.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.