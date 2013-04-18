Прибыль банков в 1-м квартале получена за счет снижения резервов по кредитам - НАБУ

Прибыль банков Украины в первом квартале 2013 года обусловлена сокращением расходов на формирование резервов по кредитам, полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, в первом квартале 2013 года, по сравнению с показателями за аналогичный период 2012 года, процентные доходы выросли на 7,0%, комиссионные - на 15,6%, доходы от возврата ранее списанных активов - на 122,4%. В расходах банковской системы выросла доля процентных расходов (на 7,3 п.п.) при одновременном сокращении удельного веса прочих операционных расходов (на 4,2 п.п.) и расходов на формирование резервов (на 4,4 п.п.).

Как полагают эксперты НАБУ, более медленный рост расходов по сравнению с доходами банков обусловлен изменением банками процентных политик на внутреннем рынке, а также подходов к формированию резервов по активным операциям (их отношение к общим доходам банков за год снизилось с 15% до 10% в первом квартале 2013 года).

Также сообщается, что соотношение общих административных расходов в 24% относительно общих доходов свидетельствует о высокой стоимости ресурсной базы при ограниченных возможностях роста процентных доходов (чистый процентный доход снизился на 9,7% в первом квартале т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года).

По мнению НАБУ, существенное влияние на доходы и расходы банковской системы оказали высокая конкуренция на депозитном рынке, уровень проблемной задолженности и изменение правил формирования резервов по активным операциям. Эксперты прогнозируют, что соотношение прочих операционных и общих административных расходов к доходам банковской системы постепенно будет сокращаться.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-марте 2013 года составила 3,1 млн грн, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,7 млрд грн).

В январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 7,8% - до 38 млрд грн, расходы - на 4%, до 34,9 млрд грн. Объем общих активов банков с начала текущего года вырос на 16 млрд грн, преимущественно за счет кредитования экономики, объем которого за указанный период увеличился на 10 млрд грн. Обязательства банков выросли на 13 млрд грн, в том числе объем вкладов физических лиц - более чем на 20 млрд грн, преимущественно за счет вкладов в национальной валюте. Срочные вклады населения выросли на 16 млрд грн, вклады до востребования – на 4 млрд грн. Объем средств субъектов хозяйствования вырос на 4 млрд грн. Капитал банков с начала года увеличился почти на 4 млрд грн.