Функция администрирования единого налога возложена на органы Миндоходов - законопроект

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в 118 законодательных актов Украины, которыми, согласно действующим редакциям, предусматривается участие органов Государственной таможенной службы в правоотношениях органов Государственной налоговой службы.

В том числе законопроектом предлагается внесение изменений в Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” в связи с возложением функций администрирования единого налога на органы Министерства доходов и сборов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, при этом законопроектом не предусматривается изменение сути нормированных на сегодня правоотношений.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником реорганизуемых Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Министерство доходов и сборов Украины осуществляет полномочия, связанные с принятием, прохождением и увольнением со службы лиц рядового и начальствующего состава налоговой милиции, которые проходят службу в составе Министерства доходов и сборов Украины в соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел.