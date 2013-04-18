Беларусь впервые обогнала Украину по объемам торговли с Россией - Минэкономразвития РФ

Москва. В 2012 году Беларусь, как член Таможенного союза, впервые заняла первое место по реальным объемам взаимной торговли с Россией среди стран СНГ, впервые обогнав Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев в ходе парламентских слушаний «О ходе евразийской экономической интеграции» в Госдуме РФ.

«Мы в конце прошлого года подошли к финишной черте взаимной торговли со следующими цифрами по площадке СНГ. Первое место традиционно взяла Украина с цифрой чуть более 45 млрд долл., второе место с цифрой чуть менее 45 млрд долл. заняла Беларусь. Однако, исходя из той тенденции, что мы не видим как минимум 5% в торговле с Беларусью ввиду отсутствия таможенной границы, не трудно сделать вывод: впервые в новейшей истории России на площадке СНГ самая большая торговля у нас была с Беларусью, а не, к сожалению, с Украиной», - сказал А.Лихачев.

При этом он подчеркнул, что это вызвано участием Беларуси и России в Таможенном союзе.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата Украины, взаимный товарооборот Украины и России за 2012 год составил 45,05 млрд долл. Экспорт из Украины в РФ составил 17,632 млрд долл. (падение на 11% к 2011 году), импорт - 27,418 млрд долл. (падение на 5,9% к 2011 году). Значительную долю в импорте из РФ занимает поставки энергоносителей.