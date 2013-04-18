Миндоходов намерено регулярно общаться с экспертами Всемирного банка

Министерство доходов и сборов Украины намерено организовать регулярные консультационные встречи с экспертами Всемирного банка посредством видеоконференций между Киевом и Вашингтоном.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи министра Александра Клименко с представителями Всемирного банка, прошедшей в Киеве.

В ходе встречи министр обратил внимание, что Миндоходов рассчитывает на рост позиций Украины в рейтинге легкости уплаты налогов Paying Taxes-2014, который ежегодно публикует Всемирный банк.

По словам А.Клименко, на сегодняшний день время, необходимое для соблюдения налогового законодательства (в части выполнения всех налоговых обязательств), составляет 300 часов (против 490 часов год назад) и приближается к среднемировому показателю - 267 часов. Кроме того, позитивным фактором стало снижение ставок налога на прибыль до 19% и переход от ежеквартального к ежегодному декларированию этого налога.

«Если по показателю «налогообложение» позиции Украины в прошлогоднем рейтинге Paying Taxes выросли на 18 пунктов, то по параметру «международная торговля», к сожалению, эксперты Всемирного банка отметили падение позиций за последние 5 лет. Мы хотим переломить эту тенденцию. В 2012 году мы предприняли ряд мер, которые позволяют нам говорить об упрощении таможенных процедур в Украине», - цитирует пресс-служба министра.

По словам А.Клименко, существенно выросло количество налогоплательщиков, отчитывающихся в электронном виде – с 5% в марте 2012 года до 78% в марте 2013 года, а переход к риск-ориентированной системе таможенных осмотров позволил за год сократить их количество до 2% с 20%.

Одновременно сокращено количество разрешительных документов при таможенном оформлении – до 34 против 69, а сроки их рассмотрения не превышают 4 часов, тогда как ранее на документооборот уходил день и более.

«Мы воспринимаем рейтинг Всемирного банка как объективную и авторитетную оценку работы министерства по улучшению условий ведения бизнеса в Украине. Кроме того, это своеобразный барометр, на который ориентируется иностранный бизнес, выбирая перспективные площадки для инвестиций. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем работать над упрощением таможенных и налоговых процедур», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Министерство доходов и сборов Украины утвердило план действий для повышения показателей страны в рейтингах Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business и удобству уплаты налогов Paying Taxes. В частности, улучшить условия ведения бизнеса предлагается за счет упрощения процедур открытия собственного бизнеса и регистрации налогоплательщика, когда обращаться в налоговые органы не потребуется, а все необходимые сведения будут предоставлять государственные регистраторы.

В министерстве убеждены, что уменьшить налоговую нагрузку на бизнес помогут оптимизация администрирования единого социального взноса, а также урегулирование вопроса авансовых платежей по налогу на прибыль.