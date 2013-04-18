ВР одобрила изменения к Бюджетному кодексу в связи с созданием органов доходов и сборов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с созданием органов доходов и сборов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью согласования положений Бюджетного кодекса Украины с изменениями, которые произошли в системе центральных органов исполнительной власти, в частности, образованием Министерства доходов и сборов Украины, устранения правовых коллизий при определении терминов и понятийного аппарата.

«Основой для осуществления полномочий вновь созданным Министерством является приведение бюджетного законодательства в соответствие с задачами, возложенными Указом Президента Украины «О некоторых мероприятиях по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» на Министерство доходов и сборов Украины», - говорится в документе.

При этом в записке отмечается, что такой цели можно достичь путем внесения соответствующих изменений в положения Бюджетного кодекса Украины и приведения норм права в соответствие с действующим законодательством.

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