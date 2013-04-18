Столичные предприниматели в 1-м квартале погасили долги по зарплате на 30 млн грн

Предприниматели столицы в январе-марте т.г. погасили задолженность по зарплате на 30 млн грн, сообщили УНИАН в главном Управлении Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Согласно сообщению, задолженность погашена на 884 предприятиях города. В бюджет перечислено 6,5 млн грн налога на доходы физлиц.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране, по оперативным данным, задолженность по заработной плате по состоянию на 29 марта составила 978 млн грн, что на 124 млн грн (12,5%) меньше показателя задолженности на 1 марта.