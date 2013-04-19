Золото подорожало в четверг до максимума за неделю

Разочаровавшие инвесторов статданные из США усилили надежду на продолжение стимулирующих мер со стороны ФРС и привели к росту стоимости золота по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные бирж, сообщает Прайм.

К концу торгов июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex GOLD +0,13% подорожал на 9,8 доллара, или на 0,7% - до максимума текущей недели в 1392,5 доллара за тройскую унцию.

Накануне, 18 апреля, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, составило 352 тысячи, на 2 тысячи превзойдя прогноз аналитиков. Индекс опережающих экономических показателей в США в марте уменьшился на 0,1% при прогнозе роста на 0,1%.

Кроме того, аналитики продолжают отмечать рост спроса на драгметалл со стороны физического рынка. "Мы наблюдаем рост премий за золотые слитки… Высокие премии означают, что поставки не успевают за ростом спроса. Поэтому отражение динамики физического рынка на бумажном - лишь вопрос времени", - считает редактор Got Gold Report Джин Аренсберг, цитируемый агентством MarketWatch.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За март текущего года стоимость золота выросла на 1,1%, однако за весь первый квартал драгметалл подешевел на 4,8%.

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