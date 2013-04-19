Министр энергетики задекларировал 123 тыс. грн доходов за 2012 год

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий задекларировал в общей сложности 123,07 тыс. грн доходов, полученных в 2012 году, говорится в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер» от 19 апреля 2013 года.

Согласно декларации, совокупный доход семьи министра составил 2,552 млн грн.

В собственности или в аренде у членов семьи находятся земельный участок общей площадью 11,12 тыс. кв. м, квартиры общей площадью 212,9 кв. м и нежилое помещение площадью 319,2 кв. м.

Сумма средств Э.Ставицкого на банковских счетах и в других финансовых учреждениях составила 155,771 тыс. грн, сумма средств на банковских счетах и в других финансовых учреждениях членов семьи министра составила 85,397 тыс. грн.

Сумма средств на содержание недвижимого имущества членов семьи, согласно декларации, составила 161,197 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.