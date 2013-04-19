Кипр повышает налоги на проценты по депозитам

Парламент Кипра подавляющим большинством голосов проголосовал в четверг вечером за четыре из шести законов, принятия которых требовала тройка кредиторов, сообщает Кипрское агентство новостей, передает РИА «Новости».

Депутаты одобрили повышение налога на компании с 10% до 12,5%; увеличение налога на проценты по депозитам с 15% до 30%, которые будут идти на оборону; увеличение специального налога на финансовые учреждения с 0,11% до 0,15%.

Принятие законов открывает путь для предоставления ликвидности примерно на 2 миллиарда евро из Европейского механизма финансовой стабилизации. За эти законы проголосовали 46 из 56 депутатов, в том числе из оппозиционной партии АКЕЛ.

Голосование по закону, предусматривающему дальнейшее сокращение заработной платы государственных служащих и должностных лиц, отложено на неделю. При этом решено сокращение зарплаты в госсекторе провести путем введения "добровольных взносов", чтобы оно не сказалось на пенсионных правах сотрудников. На неделю отложено введение сбора за предоставление врачебной и фармацевтической помощи.

Экономика Кипра оказалась на грани краха после требования Еврогруппы ввести налог на депозиты. Однако Кипру пришлось согласиться на санацию своей банковской системы и списание части депозитов в обмен на 10-миллиардный пакет помощи ЕС. Теперь Никосии со своей стороны надо изыскать порядка 13 миллиардов евро.

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