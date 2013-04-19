Киевляне задекларировали 7,2 млрд грн доходов за 2012 год

В рамках кампании по декларированию доходов за 2012 год жители Киева задекларировали 7,2 млрд грн доходов, получив при этом налоговую скидку в 16,4 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Министерства доходов и сборов в Киеве.

Две трети объема доходов - 5,5 млрд грн - задекларировали 302 миллионера, подавших декларации в налоговые органы столицы.

Всего же декларации в налоговые инспекции подали 14,3 тыс. граждан, сообщили в управлении.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов за 2012 год, которая завершится 1 мая.