Котировки гривни на межбанке выросли к доллару до 8,13/8,14 грн/долл.

В пятницу, 19 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1480 грн/долл, к 12:00 гривня укрепилась по отношению к доллару до 8,1380/8,1415 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6395/10,6495 грн/евро, к 12:00 котировки гривни по отношению к евро снизились - 10,6530/10,6635 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2592 грн/рубль, к 12:00 гривня укрепилась по отношению к российскому рублю до 0,2586/0,2590 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,4650 (-0,1550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3062/64, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1430 грн/долл., к 12:00 котировки гривни по отношению к доллару снизились до 8,1415/8,1450 грн/долл, к закрытию торгов котировки изменились незначительно — до 8,1430/8,1450 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6195/10,6265 грн/евро, к 12:00 гривня по отношению к евро снизилась до 10,6270/10,6380 грн/евро, к закрытию торгов — укрепилась до 10,6170/10,6255 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2568/0,2572 грн/рубль, к 12:00 котировки гривни по отношению к рублю снизились до 0,2573/0,2577 грн/рубль, к закрытию — до 0,2580/2584 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5690 (+0,1290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3020/70.

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.