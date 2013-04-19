Европейский инвестиционный банк может выделить до 800 млн евро на кредиты для ЖКХ

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с 2014 года намерен выделить до 800 млн грн на льготное кредитование предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Минрегиона Геннадий Темник отметил, что в 2014 году банк намерен выделить на льготное кредитование первый транш в размере 200 млн евро.

Министр сказал, что если финансирование начнется в 2014 году, то возвращать тело кредита нужно будет с 2020 года за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

По условиям кредитования, минимальная сумма кредита на проект модернизации может составлять от 5 млн евро под 3% годовых. Средства могут привлекаться сроком до 25 лет. Льготный период выплаты тела кредита установлен до 6 лет.

Г. Темник добавил, что расходы на подготовку технической документации включаются в общую сумму кредита. Кроме того, кредит предоставляется под государственные гарантии, поэтому не требует залога. Получателем кредита может выступать как предприятие, так и горисполком.

Министр отметил, что для участия в предварительном отборе проектов предприятиям отрасли необходимо подавать заявки в госпредприятие «Центр развития государственно-частного партнерства».

По данным Минрегиона, заявки на кредитование уже подали 9 предприятий Днепропетровской области, среди которых «Аульский водовод», «Кривбасспромводоснабжение», «Днепр-Западный Донбасс», «Криворожтеплосеть», «Никопольтеплоэнерго», «Орджоникидзеводоканал», «Терновское жилищно-коммунальное предприятие».

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегион сообщал, что Европейский инвестиционный банк готов предоставить кредиты на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сумму более 400 млн евро.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и составляет 232,393 млрд евро.