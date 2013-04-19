Для развития земельных отношений разработали госпрограмму стоимостью 7,3 млрд грн

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает утвердить Государственную целевую программу развития земельных отношений в Украине на период с 2014 до 2020 года стоимостью 7 млрд 295,088 млн грн за счет государственного бюджета.

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, среди задач программы - обеспечение эффективного функционирования Государственного земельного кадастра, осуществление мероприятий по землеустройству, а также усовершенствование системы оценки земель.

Ожидается, что экономическая эффективность реализации программы в среднем составит около 1 млрд 132,6 млн грн.

Предполагается, что в 2014 году из госбюджета на выполнение программы будет направлено 1,4 млрд грн, в 2015 году - 1,5 млрд грн, в 2016 году - 1,27 млрд грн, в 2017 и 2018 годах - по 1 млрд грн, в 2019 году - 757 млн грн, в 2020 году - 301 млн грн.