«Ощадбанк» в первом квартале снизил прибыль на 23%

Государственный «Ощадбанк» (г. Киев) в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, снизил чистую прибыль на 23,01% – до 137,28 млн грн. Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

В первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, активы банка выросли на 0,27% до 86,23 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 2,96% до 49,67 млрд грн, обязательства выросли на 0,11% до 67,95 млрд грн, средства клиентов — на 1,58% до 40,02 млрд грн, собственный капитал - на 0,87% до 18,28 млрд грн, уставный капитал снизился на 6,71% до 14,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН,«Ощадбанк» (г. Киев) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличил чистую прибыль на 12,2% – до 565,825 млн грн.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.