Экономику "накачают" векселями

Финансовые векселя, вполне вероятно, могут "заработать" уже с осени текущего года. Острые дискуссии вокруг этой инициативы, разгоревшиеся в парламенте и экспертной среде, не помешали Верховной Раде вчера принять в первом чтении законопроект о финансовых векселях (законопроекты №2845, №2846, №2847) . И с большой долей вероятности можно прогнозировать, что еще на текущей сессии документ будет принят в целом.

Если Рада оперативно примет, а Президент - подпишет, то уже к осени текущего года этот финансовый инструмент удасться запустить в жизнь в полном объеме. Фактор времени важен, поскольку предлагаемые изменения в законы регулируют общее законодательство относительно появления этих ценных бумаг. Однако для полноценного их функционирования, правительство, Нацбанк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку еще должны разработать и утвердить большое количество подзаконных актов.

Можно с уверенностью утверждать, что финансовые векселя смогут действительно оживить финансовый рынок и стать находкой для банков и торговцев ценных бумаг и, хотя бы частично, решить проблему дефицита оборотных средств для предприятий. Хотя финансовые векселя и называются векселями, но они имеют мало общего с действующими векселями, которые выпускают только в бумажной форме и они не могут обращаться на фондовых биржах, поэтому их ликвидность невысока. Финансовые векселя с самого начала делают такими, чтобы их можно было без проблем покупать и продавать на фондовой бирже, как банками и торговцами ценных бумаг, так и другими юридическими лицами, а при необходимости использовать их как денежное средство.

Главное преимущество финансовых векселей заключается в том, что с их помощью можно кредитовать экономику Украины по очень низкой ставке и тем самым обеспечивать предприятия необходимым количеством оборотных средств. При этом, финансовые векселя не будет провоцировать рост цен на потребительские товары, поскольку ими могут пользоваться только предприятия и, образно говоря, за них можно купить трактор или уголь, но нельзя купить картошки на базаре.

Собственно, принятые законопроекты и предлагают отрегулировать наше законодательство об обращении ценных бумаг и налоговое законодательство таким образом, чтобы дать возможность использовать финансовые векселя. Предлагается два варианта ЦБ: финансовые банковские векселя и финансовые казначейские векселя. Форма их выпуска будет электронной, чтобы их можно было покупать и продавать на фондовых биржах и чтобы они стали ликвидным финансовым инструментом и в то же время, чтобы этими векселями предприятия могли рассчитываться за товары и услуги, как безналичными деньгами.

Финансовый банковский вексель будут выпускать только банки, при этом размер эмиссии векселей будет жестко контролироваться НБУ и не сможет превышать оговоренный норматив. В результате, это исключит возможность выпуска необеспеченных векселей, за которыми не стоят денежные потоки. Если для выпуска товарного векселя требуется наличие реального товарного долга за поставленные товары и услуги, то финансовый банковский вексель может быть выпущен только в обмен на безналичные денежные средства в гривне. Финансовые векселя будут выпускаться только в гривне, покупаться и продаваться только за гривну, чтобы исключить валютные спекуляции и разного рода махинации с ними.

Финансовые банковский вексель это действительно реальные денежные средства, которые можно использовать при расчётах наравне с денежными средствами. Поэтому и предлагается их выпуск, чтобы предприятия получили дополнительные оборотные средства по очень низкой стоимости. Как результат, они смогут фактически кредитоваться векселям по стоимости значительно ниже 10% годовых. Для нашей экономики это очень дешевые деньги. Финансовые банковские векселя смогут беспрепятственно многократно использоваться для расчетов различными юридическими лицами, при этом механизм перечисление финансовых векселей будет во многом аналогичный механизму безналичных расчетов между предприятий. Хотя и это понятно, что, так как векселя выпускают банками, то ценность любого векселя будет оцениваться надежностью и солидностью банка. Не стоит ожидать массовой эмиссии финансовых векселей небольших банков. Эти финансовые инструменты будут, прежде всего, интересны для крупных банков. Да и клиенты банков тоже будут скорее склонны иметь дело с векселями Ощадбанка или Укрэксимбанка, нежели векселями мелких украинских банков.

Финансовый казначейский вексель, это во много хорошо известный на рынке ОВГЗ-НДС. Выпускать или точнее выдавать их будет Госказначейство Украины, в зачет долга по возврату НДС, который сформировался по состоянию на 1 января 2013 года. Планируется, что после согласования суммы невозмещенного НДС между предприятием и налоговой, будет составлен реестр эмиссии финансовых казначейских векселей, которые смогут получить предприятия вместо НДС. По сроку это процесс может продолжаться до конца 2013 года. Так что, можно ожидать, что выпускаться финансовые казначейские векселя будет отдельными сериями по мере формирования списков на возмещение НДС. Как и ОВГЗ-НДС будет в последствии погашаться Казначейством равными долями до полного срока погашения. Предполагается, что предприятия смогут или ждать погашения финансовых казначейских векселей или продать их досрочно. Так же, как и финансовые банковские векселя, финансовые казначейские векселя могут быть выпущены в электронном виде и тем самым они могут быть проданы на фондовой бирже. Планируется, что именно то обстоятельство, что финансовые казначейские векселя будут продавать на фондовой бирже, позволит не допустить скупку этих векселей по демпинговым ценам у предприятий. Хотя сейчас сложно, сказать с каким дисконтом эти векселя смогут обращаться на рынке.

Если еще раз вернуться к бурным парламентским дискуссиям, которые сопровождали прохождение законопроектов в Раде, то противодействие этому новшеству, скорее всего, лежит в чисто политической, нежели в экономической плоскости. Идея с финвекселями давно обсуждалась в среде экономистов, но разного рода политические и экономические катаклизмы мешали реализовать ее на практике. Как ни парадоксально может звучать, но то обстоятельство, что оппозиция выступает против принятия законопроектов о финансовых векселях в какой-то мере свидетельствует, что их нужно принимать и запускать как можно скорее. Поскольку экономисты и финансисты в среде оппозиционных депутатов, не могут не понимать, что запуск этих ценных бумаг сможет быстро дать положительный эффект для экономики Украины в целом и, в частности, снять напряжение с госбюджета. Понятно, что стабилизация экономической ситуации в стране будет работать на действующую власть, а значит... против оппозиции. И, скорее всего, именно политическая нецелесообразность, а не огрехи и риски введения финансовых векселей, вынуждают оппозицию выступать против нужных стране законов.

Александр Охрименко, экономист