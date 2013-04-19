"Укрэксимбанк" удвоил прибыль

Государственный «Укрэксимбанк» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, увеличил прибыль в 2 раза - до 40,59 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, активы банка выросли на 1,99% - до 89,67 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 7,2% - до 37,51 млрд грн, обязательства банка выросли на 2,39% - до 71,74 млрд грн, средства клиентов снизились на 1,74% - до 44,06 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,41% - до 17,92 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 16,45 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

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