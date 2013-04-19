«Проминвестбанк» увеличил прибыль в 3,8 раза

«Проминвестбанк» (ПИБ, Киев), входящий в группу крупнейших финучреждений Украины, в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, увеличил чистую прибыль в 3,8 раза — до 13,62 млн грн. Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, активы банка снизились на 1% - до 40,8 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,1%, до 29,46 млрд грн, обязательства - на 1,2%, до 35,74 млрд грн, средства клиентов — на 5,1%, до 13,27 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,6%, до 5,06 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,29 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году и входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 января 2013 г. владеет 97,8502% акций «Проминвестбанка».

«Проминвестбанк» в 2012 году получил прибыль 224,766 млн грн, что в 7,5 раза больше показателя 2011 года.