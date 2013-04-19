«Родовид Банк» в 1-м квартале сократил убыток на 0,8% - до 40 млн грн

«Родовид Банк» (г. Киев) в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, сократил убыток на 0,8% - до 40,03 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, активы банка выросли на 0,01% - до 8,88 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 2,24% - до 282,55 млн грн, обязательства выросли на 0,61% - до 5,26 млрд грн, собственный капитал снизился на 0,8% – до 3,62 млрд грн, уставный капитал банка не изменился и составляет 12,36 млрд грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году и входит в группу крупных банков.

В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

«Родовид Банк» в 2012 году сократил убыток до 10,594 млн грн против 1,4 млрд грн за 2011 год.