Банк «Киевская Русь» в первом квартале увеличил прибыль на 5,5%

Банк «Киевская Русь» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, увеличил чистую прибыль на 5,5% - до 800 тыс. грн.

Об этом сообщается в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, активы банка выросли на 3,2% - до 5,77 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 6,5%, до 4,18 млрд грн, обязательства - на 3,5%, до 5,27 млрд грн, средства клиентов - на 8,5%, до 4,48 млрд грн, собственный капитал - на 0,16%, до 502,08 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 416,08 млн грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Киевская Русь» в 2012 году получил прибыль в размере 197 тыс. грн, тогда как по итогам 2011 года убыток банка составил 22,56 млн грн.

Банк «Киевская Русь» (Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является бизнесмен Виктор Братко, владеющий акциями банка непосредственно (46%) и через инвестиционную группу «Базус».