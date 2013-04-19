«Эрсте Банк» в первом квартале получил 2,97 млн грн прибыли

«Эрсте Банк» в первом квартале 2013 года получил 2,97 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2012 года убыток банка составил 37,57 млн грн.

Об этом сообщается в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом квартале текущего года активы банка сократились на 18,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,56 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5,76%, до 3,38 млрд грн, обязательства — на 22,13%, до 5,16 млрд грн, средства клиентов - на 7,97%, до 2,68 млрд грн, собственный капитал - на 0,59%, до 1,4 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,38 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Эрсте Банк» в 2012 году увеличил убыток в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. «Эрсте Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков.

В декабре 2012 года собственник банка Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. А.Адарич намерен завершить сделку по покупке «Эрсте Банка» до конца второго квартала 2013 года. По его словам, эта покупка является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется к 2017 году создать банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.