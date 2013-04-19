Янукович подписал изменения в бюджет в части обеспечения деятельности Миндоходов и ГСЧС

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в дополнение № 3 Закона "О государственном бюджете Украины на 2013" относительно функционирования Министерства доходов и сборов и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как говорится в заключении Комитета ВР по вопросам бюджета, законопроект был подготовлен в связи с подписанием указа Президента от 24 декабря 2012 года № 726/2012 “О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”, которым, в частности, было предусмотрено образовать Министерство доходов и сборов (реорганизовав Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу), а также Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (реорганизовав МЧС и Государственную инспекцию техногенной безопасности).

Принятым законом предлагается перераспределение бюджетных назначений для обеспечения выполнения задач и функций, возложенных на новообразованные центральные органы исполнительной власти, в пределах общего объема расходов, предусмотренных в государственном бюджете на 2013 год для органов исполнительной власти, которые реорганизуются.

Как сообщал УНИАН, этот закон был принят 4 апреля на «выездном заседании» Верховной Рады на улице Банковой.