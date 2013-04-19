Украинская делегация примет участие в очередной сессии МВФ

Украинская делегация примет участие в очередной сессии Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"В ближайшие дни состоится очередная ежегодная сессия МВФ. На эту сессию поедет большая делегация Украины во главе с председателем Нацбанка Соркиным. В ее состав входят представители Минфина, Минэкономики и ряда других ведомств. Так что мы поддерживаем постоянные контракты с МВФ", - скал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова 12 апреля заявляла, что во время очередного ежегодного собрания МВФ, запланированного на 19-21 апреля, делегация Кабинета министров и Национального банка планирует продолжить переговоры с руководством Фонда по вопросам дефицита государственного бюджета, энергетики и монетарной политики.