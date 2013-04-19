Миндоходов совместно с ЕБРР усовершенствует антикоррупционную практику на таможне

Министерство доходов и сборов намерено усовершенствовать антикоррупционную практику на таможне в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Александр Клименко в ходе встречи с делегацией ЕБРР в Киеве.

«Министерство активно работает над комплексной системой защиты прав бизнеса и инвесторов, которая позволила бы свести на нет любое административное давление, коррупционные риски и защитить права бизнеса и инвесторов. Мы благодарны представителям ЕБРР за консультации и помощь в вопросе разработки действенных мероприятий по борьбе с коррупцией», - отметил министр.

В свою очередь, о готовности помогать Украине заявили участники встречи – президент Базельского института Марк Пит и будущий глава представительства ЕБРР в Украине, вступающий в должность с 1 июня, Севки Агюнер.

«Несмотря на то, что я вступаю в должность с 1 июня, хочу отметить, что для ЕБРР не менее важно быть участником разработки и реализации антикоррупционных инициатив», - подчеркнул С.Агюнер.

А.Клименко сообщил представителям ЕБРР, что в министерстве внедряется отработанная в налоговых органах система внутреннего аудита, позволяющая упреждать случаи коррупционных деяний. «Ее особенность в том, что акцент делается на профилактике и предупреждении правонарушений, а не на борьбе с последствиями», - сказал министр и добавил, что анализ коррупционных рисков в рамках такой системы проводится как на региональном уровне, так и на уровне отдельных инспекций.

В качестве примера А.Клименко привел раскрытую сотрудниками Миндоходов схему уклонения от уплаты таможенных платежей на Луганской таможне – в пункте пропуска «Красная Таливка» в рамках проведения спецоперации «Госграница - 2013». Объем ущерба, причиненного государству посредством использования такой схемы, составил порядка 3 млн грн. Вместе с тем наказание, которое будет применено к таможенникам, разрешившим использование преступной схемы, по словам министра, будет самым жестким – вплоть до увольнения из рядов таможни. «Руководитель Луганской таможни уже уволен с занимаемой должности», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

Министерство доходов и сборов Украины в рамках проведения операции «Госграница - 2013», стартовавшей 14 февраля по распоряжению министра Александра Клименко, привлекло в бюджет 68,9 млн грн.