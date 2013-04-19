Банк «Хрещатик» в первом квартале снизил прибыль на 50%

Банк «Хрещатик» в первом квартале 2013 года снизил чистую прибыль на 49,92% по сравнению с первым кварталом 2012 года - до 1,33 млн грн.

Об этом сообщается в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом квартале текущего года активы банка снизились на 5,73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,33 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 6,57%, до 4,22 млрд грн, обязательства — на 6,32%, до 7,62 млрд грн, средства клиентов – выросли на 3,51%, до 5,97 млрд грн, собственный капитал – на 1,19%, до 709 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 828,83 млн грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» в 2012 году получил 38,129 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2011 года убыток банка составил 35,955 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4427%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,9397%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 21,0320%.