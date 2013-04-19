1881 вкладчик «Таврики» не сможет получить возмещение в полном объеме – Фонд гарантирования

1881 вкладчик банка «Таврика» не сможет получить возмещение своих средств через Фонд гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам ликвидатор банка Наталья Соловьева на заседании пресс-клуба в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

По ее словам, в период действия временной администрации в банке «Таврика» Фонду не удалось найти инвестора, поэтому было принято решение о ликвидации банка.

«Вклады, возмещение которых не производится Фондом (средства свыше 200 тыс. грн, сберегательные сертификаты на предъявителя и вклады в банковских металлах, начисленные проценты по депозитам за период действия временной администрации – УНИАН), а также средства на счетах субъектов хозяйствования в банке будут возмещаться в соответствии с действующим законодательством как требования кредиторов за счет реализации активов банка, инвентаризация которых будет завершена в июне текущего года», - сообщила Н.Соловьева.

По ее словам, из 38 тысяч вкладчиков банка «Таврика» 1881 физлицо имеет вклады в размере свыше 200 тыс. грн, и они смогут получить свои средства в полном объеме только за счет реализации активов банка.

«Банком выдано более 3,5 млрд грн кредитов, которые в соответствии с классификацией Национального банка относятся к негативно классифицированным и вернуть которые достаточно проблематично, что усложняет процесс возврата средств таким вкладчикам», - уточнила ликвидатор банка.

Также Н.Соловьева сообщила, что вкладчики банка «Таврика» за период с 18 января по 15 апреля 2013 года получили 1,72 млрд грн, что составляет 94% от суммы вкладов, подлежащих выплате за счет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По ее словам, из 2,4 млрд грн вкладов банка только 1,8 млрд грн подлежат возмещению за счет средств Фонда.

Как сообщал УНИАН, с 21 декабря 2012 года по 20 марта 2013 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществлял временную администрацию в банке «Таврика», в течение которой проводились выплаты средств вкладчикам банка через учреждения «Имэксбанка». Также Фонд проводил поиск потенциальных инвесторов банка «Таврика».

Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

С 27 марта выплаты вкладчикам банка «Таврика» осуществляются через учреждения «Райффайзен Банк Аваль».

Требования кредиторов ликвидируемого банка «Таврика» будут приниматься в течение 30 дней со дня публикации информации о ликвидации банка, которая была опубликована в газете «Урядовий кур’єр» №56 от 26 марта.

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