Дифференцированные взносы для банков в Фонд гарантирования вводятся со 2-го квартала

Дифференцированные регулярные взносы для банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводятся со второго квартала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор-распорядитель фонда Елена Шарова на заседании его пресс-клуба.

По ее словам, фонд ожидает определенного роста поступлений взносов от банков после введения дифференциации взносов, в то же время при разработке методики фонд намеревался не увеличить поступления, а минимизировать свои риски.

«Риски банка не должны ложиться на вкладчиков и фонд, который осуществляет выплаты. Если банк будет нарушать те или иные коэффициенты риска, он должен будет платить по более завышенной ставке», - сказала Е.Шарова.

Как сообщал УНИАН, дифференцированный взнос вводится решением исполнительной дирекции фонда от 12 февраля №11, которое зарегистрировано в Минюсте 6 марта. В соответствии с разработанной методикой, размер взноса банка в фонд будет зависеть от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта составил 5,71 млрд грн, участниками фонда являлись 174 банка.

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