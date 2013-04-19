Янукович подписал изменения к Бюджетному кодексу относительно некоторых доходов бюджета

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно определения некоторых доходов бюджета».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в пояснительной записке к закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно определения некоторых доходов бюджета», целью его принятия является урегулирование вопросов о зачислении платы за предоставление административных услуг в доходы общего фонда государственного бюджета, согласовании положений Бюджетного кодекса с актами законодательства по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей и урегулировании вопросов привлечения средств для осуществления капитальных расходов главными распорядителями бюджетных средств.

Также отмечается, что по поручению Президента Украины от 6 декабря 2012 года № 1-1/3280 (подпункт 5 пункта 5) Кабинет министров должно принять в установленном порядке меры по зачислению в полном объеме в общий фонд госбюджета платы за предоставление административных услуг.

Как сообщал УНИАН, этот закон был принят 4 апреля на «выездном заседании» Верховной Рады на Банковой.