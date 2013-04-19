Прибыльность банковской системы Украины несколько иллюзорна - эксперт

Текущая прибыльность банковской системы Украины несколько иллюзорна, полагает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

По словам эксперта, несмотря на прибыльность банковской системы второй год подряд, банковский сектор еще не вышел из кризиса 2008 года. «Взять хотя бы такой показатель, как возврат средств, потраченных налогоплательщиками на поддержку государственных банков («Укрэксимбанк», «Ощадбанк») и новых государственных банков («Укргазбанк», банк «Киев»). Текущая прибыльность банковской системы несколько иллюзорна», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-марте 2013 года составила 3,1 млн грн, при этом общие активы банков с начала текущего года выросли на 16 млрд грн, преимущественно за счет кредитования экономики, объем которого за указанный период увеличился на 10 млрд грн.