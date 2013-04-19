«Укрсоцбанк» в первом квартале нарастил прибыль на 55%

«Укрсоцбанк» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль на 54,62% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 4,38 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале по сравнению с началом года выросли на 1,52% - до 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 1,23%, до 23,98 млрд грн, обязательства – на 1,81%, до 31,74 млрд грн, средства клиентов – на 1,03%, до 18,56 млрд грн, собственный капитал - на 0,34%, до 7,68 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,81 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» в 2012 году сократил чистую прибыль на 46% по сравнению с 2011 годом – до 8,072 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года основными акционерами банка являлись украинская «Ферротрейд Интернешнл», прямое участие – 48,3958% и UniCredit Bank Austria AG, прямое участие – 49,9663%, опосредованное – 48,3958%.